Manchester City aplastó a Sporting de Lisboa y puso un pie en cuartos de la Champions

Manchester City mostró su poderío y puso un pie en los cuartos de final de la Champions League, tras aplastar con un 0-5 a Sporting de Lisboa en Portugal.

El equipo de Pep Guardiola fue absoluto dominado en el estadio "José Alvalade", anotando cuatro goles sólo en el primer tiempo.

La apertura de la cuenta fue obra de Riyad Mahrez, con un disparo que primero fue anulado por un fuera de juego, pero después validado con la revisión del VAR (7').

Bernardo Silva, 10 minutos más tarde, aprovechó un pivoteo y con un zurdazo de primera soltó un misil dentro del área, para el 0-2 (17').

Pasada la media hora, Phil Foden en la boca del arco decretó el tercero (32'), y Silva repitió justo antes del descanso para confirmar la goleada y superioridad de los visitantes (44').

Finalmente, en el complemento, el equipo de Guardiola bajó una marcha y con eso bastó para tener otro gol anulado por offside, un cabezazo de Silva (50'), y el quinto definitivo, un disparo al ángulo, desde fuera del área, de Raheem Sterling (58').

