Marcelo reconoció que tocó la pelota con la mano: Creo que debió ser penal

El lateral brasileño de Real Madrid, Marcelo, reconoció que tocó la pelota con la mano en el área en el duelo de este martes ante Bayern Munich, en una polémica jugada que reclamaron todos en el elenco bávaro, pero que el juez turco Cuneyt Cakir desestimó.

Tras el encuentro, el zaguero "merengue" dijo que "la pelota sí pegó en mi mano. Yo creo que debería haber sido penal, pero yo hace mucho que no hablo de los árbitros. Ellos muchas veces han fallado contra nosotros y yo no puedo hablar ahora si no lo he hecho cuando ellos han fallado en contra de nosotros".

"Si te digo que la pelota no tocó en mi mano sería un mentiroso", apuntó el seleccionado de la "verdeamarelha".