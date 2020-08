Matthäus: Messi se enfrenta a su sucesor como mejor jugador del mundo, Robert Lewandowski

El legendario futbolista alemán Lothar Matthäus aseguró que FC Barcelona "no da miedo" y que Bayern Munich tiene muchas opciones de avanzar en la Liga de Campeones, tomando en cuenta que Lionel Messi, astro de los catalanes, se enfrenta a su sucesor como mejor del mundo, el polaco Robert Lewandowski.

"Messi se enfrenta a su sucesor como mejor jugador del mundo, Robert Lewandowski, que es el mejor jugador, no sólo el mejor delantero", dijo a Bild en la antesala al cruce del viernes por cuartos de final del torneo europeo.

"Tienen a Messi, claro, un jugador como él siempre es capaz de hacer una genialidad, pero él solo no bastará contra este Bayern. El Barça no me da miedo", remató.

Barcelona y Bayern Munich juegan el viernes por el paso a semifinales de la Champions.