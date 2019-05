Mauricio Pochettino tras el "milagro" de Tottenham en Amsterdam: Gracias, fútbol

El entrenador de Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, agradeció al fútbol por la experiencia vivida este miércoles, en la que su equipo remontó para vencer a Ajax de Amsterdam para clasificarse a la final de la Liga de Campeones.

"Aún es difícil hablar. La emoción es increíble. Gracias, fútbol. Mis jugadores son héroes. La segunda parte ha sido fantástica, este tipo de emoción sin el fútbol no es posible. Gracias a todo el mundo que ha creído en nosotros. Es difícil describir esto con palabras", dijo el técnico argentino en la cadena BT Sport.

"Demostramos que amamos el deporte y el fútbol. Fue una alegría poder ver este tipo de partido. Es difícil competir a este nivel. Estoy encantado de ser entrenador", agregó.

"Todos son héroes, pero Lucas es un superhéroe", sentenció Pochettino, quien llevó a los Spurs a su primera final de la "Champions tras eliminar por un global de 3-3 (ventaja por los goles de visita) al conjunto holandés.

#thfc manager Mauricio Pochettino breaks down in tears during his post-match interview. pic.twitter.com/73CdJLnWUO