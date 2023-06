¡No ha parado! Las 48 horas de farra de Jack Grealish por la obtención de la Champions

Jack Grealish ha sido sin duda uno de los grandes protagonistas de las celebraciones de Manchester City como ganador de la Champions League, y desde el pasado sábado el atacante no se ha dado un descanso acaparando las miradas por su desenfrenada celebración.

Primero el jugador de 27 años se hizo viral tras la final ante Inter de Milán, puesto que apareció en los festejos por la madrugada en Estambul aún con el uniforme del equipo puesto a diferencia del resto de sus compañeros.

Luego, se conoció que todo el plantel tuvo un fugaz viaje a Ibiza este último domingo, donde siguieron celebrando la conquista de la "Orejona" antes de volver a Inglaterra este lunes.

A night in Ibiza for the Premier League, Champions League, and FA Cup winners... #ManCity! 🍾💙



📸 Splash, @SunSport pic.twitter.com/AO7VFHjBHg