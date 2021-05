Oporto acogerá la final de la Liga de Campeones entre el City y Chelsea

La final de la Liga de Campeones entre Manchester City y Chelsea se disputará en el Estadio do Dragão, de la ciudad portuguesa de Oporto, el 29 de mayo, en lugar del Atatürk de Estambul, para permitir la asistencia de 6.000 aficionados de cada equipo.

"Tras la decisión del Gobierno británico de incluir a Turquía en su lista roja de destinos de viaje por la COVID-19, la celebración de la final allí habría supuesto que ninguno de los aficionados de los clubes pudiera viajar al partido", señaló la UEFA en un comunicado.

"Después de un año sin que los aficionados entrasen en los estadios, la UEFA pensó que había que hacer todo lo posible para que los seguidores de los dos equipos finalistas pudieran asistir", añadió.

A ello se unió el ofrecimiento de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y las autoridades portuguesas para organizar el partido.

La UEFA hizo "exhaustivos esfuerzos" para conseguir las exenciones necesarias a la cuarentena del Reino Unido, sin lograrlo y agradeció el trabajo tanto de la Federación Inglesa (FA) y las autoridades para "tratar de hacerlo realidad".

Al ser Portugal un destino de la lista verde para Inglaterra, los aficionados y jugadores que asistan a la final no tendrán que pasar la cuarentena a su regreso a casa.

La UEFA lamenta y agradece "el trabajo que las autoridades futbolísticas turcas han realizado durante los dos últimos años para garantizar el éxito de la celebración de la final en Estambul" y estudiará urgentemente futuras oportunidades para la capital otomana.

