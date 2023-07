Partido de la Champions League fue interrumpido por graves incidentes

El partido de ida de la primera ronda de clasificación de la Liga de Campeones entre Hamrun Spartans maltés y Maccabi Haifa israelí tuvo que ser interrumpido en la segunda parte por el lanzamiento de bengalas desde la grada sobre el césped artificial y enfrentamientos entre aficiones en el Centenary Stadium de la ciudad de Ta'Qali.

Mediada la segunda parte, desde el sector en las gradas de aficionados de Maccabi Haifa comenzó el lanzamiento de algunas bengalas que acabaron cayendo al campo y dañaron la hierba artificial, lo que obligó al árbitro escocés Donald Robertson a detener el juego.

Además, aficionados de ambos equipos se enfrentaron en las gradas y se arrojaron mutuamente diversos objetos. Los jugadores intentaron desde el campo tranquilizar a los hinchas para poder continuar el duelo.

En el momento de la interrupción el equipo israelí ganaba por 0-2 con goles del haitiano Frantzdy Pierrot y Din David.

Hamrun Spartans vs Maccabi Haifa, Champions League Qualifiers. Absolutely violent behaviour by Israeli ultras. They even threw flares at Maltese families with kids. Match interrupted. Crazy pic.twitter.com/H00f9d7tIF