Pirlo confirmó que esperan resultado de nuevo test de Cristiano antes del partido con Barcelona

Andrea Pirlo, técnico de Juventus, aseguró este martes, en la rueda de prensa previa al duelo contra FC Barcelona en la Liga de Campeones, que el portugués Cristiano Ronaldo, en cuarentena por coronavirus, se sometió al test PCR y conocerá más tarde "el resultado definitivo".

"Creo que debemos esperar el resultado, se hizo el test y por la noche -en Italia- tendremos el resultado definitivo", dijo en la rueda de prensa organizada en el Juventus Stadium de Turín, sede este miércoles del cruce europeo con los catalanes.

"Esperemos el resultado del test. Si es negativo, veremos lo que hacemos. Pero antes hay que recuperarlo. De momento todo está en el aire. Cuando tengamos el resultado decidiremos", agregó el técnico italiano.

Pirlo, que encara este miércoles su primera gran prueba europea tras debutar con victoria 2-0 la semana pasada en el campo de Dinamo Kiev, reconoció que incluso si Cristiano se recuperara del coronavirus habría que averiguar si está listo para competir desde el comienzo tras dos semanas sin jugar.

"No es fácil jugar después de quince días de inactividad, veremos. Esperemos tener este problema", afirmó Pirlo, quien confirmó además la baja de su capitán, Giorgio Chiellini, además que la del holandés Matthijs De Ligt.

"Chiellini no estará, seguro. Para Bonucci veremos mañana (por el miércoles), pero no está al máximo. Y no hemos recibido el alta médica para De Ligt", informó el preparador de Juventus.

"Messi y Cristiano llevan quince años haciendo cosas extraordinarias y siguen al máximo. Forman parte de la historia del fútbol. Me medía muchas veces con Messi de jugador y el miércoles será la primera como entrenador", destacó Pirlo.