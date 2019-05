Presidente de Barcelona calificó domo una "noche nefasta" la eliminación frente a Liverpool

El presidente de FC Barcelona, Josep María Bartomeu, tituló como "otra noche nefasta" la eliminación del conjunto azulgrana en la Liga de Campeones ante Liverpool, y la comparó con la sufrida el pasado año ante AS Roma.

"Otro palo. Ya tuvimos el año pasado uno contra Roma. Es muy difícil de explicar por qué el año pasado perdimos con Roma en un partido que nos metía en las semis y hoy también. No hay explicación, un segundo año con una noche nefasta", señaló el dirigente.

Bartomeu aseguró que prefería evitar las explicaciones "en caliente", luego de los tres goles de ventaja con los que se presentó su equipo ante los ingleses en la revancha.

"Habrá muchas, pero ahora en caliente prefiero no dar explicaciones. Ya habrá tiempo para reflexionar. Ahora tenemos una final de la Copa del Rey en las próximas semanas, ya lo hablaremos y tendremos tiempo para reflexionar", indicó.

El presidente se mostró sorprendido por el cuarto gol del Liverpool, que decantó definitivamente la clasificación del equipo inglés y que llegó como consecuencia de un fallo colectivo de la defensa azulgrana.

"Seguramente por sorpresa, había un cierto despiste, la verdad es que no lo sé, no he hablado con el entrenador ni con ningún jugador todavía, pero ese cuarto gol ha enfriado totalmente el ambiente del equipo", afirmó el presidente.

No obstante, Bartomeu, que ofreció disculpas a los aficionados por la eliminación, insistió en la necesidad de "levantar el ánimo" para afrontar la final de la Copa del Rey que medirá a Barcelona con Valencia.