Presidente de honor de Bayern contra PSG y M. City: Su dinero de mierda no sirve, no tienen la Champions

Uli Hoeness, presidente de honor de Bayern Munich, disparó con todo contra los clubes París Saint-Germain y Manchester City y sus dueños multimillonarios, ya que no han podido obtener el título de la Liga de Campeones.

"Su dinero de mierda no importa, eso no es suficiente. ¿Al Khelaifi (dueño de PSG) el nuevo Hoeness? No, no lo creo, no sé si le gusta el fútbol. ¿La diferencia entre él y yo? Trabajé duro para ganar mi dinero y él lo recibió como un regalo", dijo el ex timonel ejecutivo de Bayern en un podcast llamado 11 vidas- El mundo de Uli Hoeness.

Además, añadió que "ninguno de los dos equipos tienen un solo título de la Liga de Campeones. Ni uno solo. Y seguirán perdiendo contra nosotros. No siempre, pero a veces, cuando ganemos, me alegraré brutalmente. Esa debe ser nuestra meta".

No es primera vez que Hoeness dispara contra uno de estos equipos: "Mi amigo Pep Guardiola (DT del City) me contó que cuando él necesita un jugador llama al jeque y este sube el precio del gas", cerró.

Bayern tiene un modelo diferente de adminisstración del club, con gran participación de sus hinchas, y con gastos menores a los que se manejan en el fútbol actual, aunque sí han despotenciado a sus rivales de la Bundelsiga históricamente.