Presidente de Lyon y opción de ganar la Champions: Hay una posibilidad en un millón

El presidente de Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, se mostró poco optimista sobre las opciones que tiene el club para ganar la Champions League.

En conversación con el diario Le Progres, el timonel de los "leones" dijo en relación a las chances que tienen de levantar la "orejona" que "hay una posibilidad en un millón. El recorrido es difícil, hay que dejar en el camino al Manchester City, que viene de eliminar al Real Madrid".

Aulas también criticó la decisión de terminar anticipadamente la competencia en Francia por el coronavirus, asegurando que "no hay derecho a detener un campeonato cuando hay tanto en juego, a parar un campeonato cuando los otros países no paran. Es una injusticia profunda y no lo perdonaré".

Olympique de Lyon deberá enfrentar el próximo sábado a Manchester City por los cuartos de final de la Liga de Campeones.