Real Madrid llega con la primera chance de avanzar a semifinales ante Juventus

Este miércoles se jugará una nueva jornada por los cuartos de final de vuelta en la Liga de Campeones y Real Madrid recibe con optimismo en el Santiago Bernabéu a Juventus tras su cómodo triunfo por 3-0 en Turín.

Los dirigidos por Zidane vienen de igualar 1-1 en el Derby madrileño ante Atlético de Madrid en la fecha 31 de la liga española, donde nuevamente Cristiano Ronaldo anotó un gol para reafirmar su gran presente de cara al arco rival.

En la escuadra merengue no podrá estar presente Sergio Ramos por suspensión debido a acumulación de tarjetas amarillas.

Por su parte Juventus viene de derrotar 4-2 a Benevento en la liga italiana con gran actuación del argentino Paulo Dybala, quien no podrá estar en el choque ante el conjunto español tras haber recibido la roja directa en el duelo de ida.

Además uno de los referentes de la "Vieja señora", Gianluiggi Buffón, señaló en la rueda de prensa previa al encuentro de este miércoles que podría ser su último duelo por Champions si Juventus no logra clasificar a la siguiente fase.

"Lo importante es que no sea el último partido para Juventus esta temporada. Es una posibilidad (jugar su último partido en Liga de Campeones), pero no es una cosa que me deprima y me inspire pensamientos negativos. No es un drama. Incluso si fuera así, de niño habría firmado para jugar mi último partido en el Bernabéu contra el Real Madrid", declaró el portero.

Real Madrid recibe a Juventus este miércoles desde las 15:45 horas en el Estadio Santiago Bernabéu.