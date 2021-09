Rio Ferdinand atacó a PSG por ser irrespetuosos con Lionel Messi

Al legendario zaguero británico Rio Ferdinand le disgustó que París Saint-Germain utilizara a Lionel Messi para evitar un tiro por abajo de la barrera en el duelo ante Manchester City y lanzó duras críticas al cuadro que dirige Mauricio Pochettino.

El atacante argentino se ubicó recostado en el piso detrás del "muro" creado para impedir un gol en el duelo de Champions League, por lo que el ex jugador de Manchester United tildó al club galo como "irrespetuosos".

"En el momento en que Mauricio Pochettino le pidió que hiciera eso en el lugar de entrenamiento alguien debió decirle: 'no, no, no, no. Esto no se le hace a Messi'", señaló en sus comentarios a BT Sport.

"No puedes, es irrespetuoso. No lo habría hecho. Si estuviera en ese equipo, le diría no, yo me acuesto por ti", continuó.

Luego, dijo que "no podría haberle permitido recostarse así. No puedo verlo. El no se ensucia su vestuario, no es lo que hace Messi. No podía creerlo, es uno de los más grandes de la historia, si no el más grande".