Rodri apunta a una posible huelga de futbolistas en Europa por la alta carga de partidos por temporada

Los futbolistas de la UEFA están al borde de una huelga debido a la sobrecarga de partidos en el calendario. Rodrigo Hernández, volante del Manchester City, se unió a las crecientes críticas sobre el ritmo extenuante de la temporada.

Rodri advierte que los jugadores están "cerca de ir a la huelga" por el exceso de partidos. El jugador español se perdió la pretemporada por lesión y expresó que esta preocupación es compartida por muchos futbolistas.

El campeón de Europa con su club y también a nivel de selección, señaló que la opinión de los jugadores no es aislada y que si la situación no cambia, podrían verse obligados a actuar. "Creo que si le preguntas a cualquier futbolista, te dirá lo mismo. No es solo la opinión de Rodri. Creo que es una opinión de los jugadores y, si sigue esto así, llegará un momento en el que no haya otra opción. No sé lo que va a pasar, pero sí que es algo que nos preocupa porque somos nosotros los que lo sufrimos", manifestó.

"You can play 40-50 games at a top level but not 60-70" 🗣️



Rodri says the increased workload for players in the current schedule is "too much" ⚽ pic.twitter.com/rie3CWKDnL — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 17, 2024

La increíble estadística que muestra la sobre carga de partidos

La asociación FIFPRO revela que jóvenes como Jude Bellingham juegan el doble de minutos que figuras como David Beckham a su edad. Además, Cristian Romero recorrió 170.000 kilómetros la pasada temporada sin participar en competiciones europeas.

Rodri no es el único que ha manifestado su molestia

El informe advierte que el calendario seguirá expandiéndose en las próximas temporadas, intensificando la carga para los jugadores. Otro de los futbolistas que ha manifestado públicamente su molestia es el brasileño del Liverpool Alisson Becker.

"Nadie pregunta a los jugadores qué piensan sobre jugar más partidos. Quizás nuestra opinión no importa, pero todo el mundo sabe lo que pensamos de jugar más. Todos están cansados de eso", comentó.

🗣️ "Everybody knows what we think about having more games"



Liverpool goalkeeper Alisson Becker said football's governing bodies must begin consulting players ahead of the Champions League's new format that sees the introduction of an expanded league phase. #UCL pic.twitter.com/OOuLX8J176 — DW Sports (@dw_sports) September 17, 2024