Rodrygo tras ser héroe en la Champions: "No me creía lo que estaba pasando"

El brasileño Rodrygo Goes, delantero de Real Madrid y autor de los dos goles, en los minutos 90 y 91, que forzaron la prórroga contra Manchester City y encarrilaron el pase a la final de la Liga de Campeones del equipo blanco, aseguró que, tras sus tantos, "no creía lo que estaba pasando".

"Estoy muy feliz por mis goles. La verdad que no estaba ni escuchando lo que me decían porque no me creía lo que estaba pasando. Estábamos perdiendo, mi primer gol, no sé ni cuando fue mi primer gol... estábamos muertos y pasó lo que pasó", dijo en Movistar+.

"Con esta camiseta aprendemos a pelear siempre hasta el final. Estábamos casi muertos, pero con mi primer gol ahí... no sé, empezamos a creer un poco porque ya pasó otra vez", comentó tras otra remontada agónica en 'Champions'.

Un Rodrygo que volvió a ser capital en la Liga de Campeones, competición en la que suma ya 10 tantos: "Mi versión de Champions es lo que soy, mi mejor versión, y espero seguir así".

El brasileño se refirió también a la final que les enfrentará a Liverpool en París el próximo 28 de mayo: "Desde ahora estamos pensando en Liverpool. Ahora tenemos partidos de liga para preparar la final".