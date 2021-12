Salzburgo se tuvo que disculpar por ofensivos cánticos de sus jugadores contra Sevilla

El club austríaco Red Bull Salzburgo tuvo que ofrecer disculpas públicas a su rival de Liga de Campeones Sevilla por los ofensivos cánticos que lanzaron sus jugadores tras el partido que ganaron 1-0 el pasado miércoles.

La institución publicó un mensaje en sus redes en el que sostuvo que "en la emoción de lo que fue un éxito extraordinario, se pronunciaron palabras que no debieron ser utilizadas".

"Hoy jugamos contra un fuerte y justo oponente al que sinceramente le ofrecemos disculpas por la elección de nuestras palabras", agregaron,

Además, agradecieron al equipo andaluz por una "gran batalla contra un equipo de absoluta alta calidad. Deseamos lo mejor para el resto de la temporada".

THIS. IS. S̶P̶A̶R̶T̶A̶ SALZBURG! 🔴⚡️



Red Bull Salzburg's celebrations went 𝙊𝙁𝙁 last night after qualifying for the #UCL knock-outs 🙌 pic.twitter.com/xslQyp8Muu