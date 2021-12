¡Se le complicó! Inter jugará ante Liverpool en los octavos de la Champions

Inter de Milán, de los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, pasó de enfrentarse a Ajax a Liverpool luego de anularse el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones y que debió repetirse debido a problemas en el primer intento.

El equipo italiano había sido ubicado con el campeón neerlandés, no obstante, ahora tendrá en el papel un rival más complicado en su intento de seguir avanzando en la Champions dado que los ingleses también tienen campaña perfecta.

Real Madrid, en tanto, pasó de jugar ante Benfica a enfrentarse ahora a Paris Saint-Germain.

Mientras que Manchester United y Atlético de Madrid protagonizarán otro atractivo duelo.

Los partidos de ida de octavos de la Champions se jugarán el 15, 16, 22 y 23 de febrero. Las revanchas, en tanto, serán el 8, 9, 15 y 16 de marzo

Mira acá la conformación de las llaves

Round of 16 draw ✔️



Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi