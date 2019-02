Sergio Ramos arriesga sanción de la UEFA tras reconocer que buscó amonestación contra Ajax

El defensor de Real Madrid Sergio Ramos arriesga una sanción de la UEFA para la Champions League, luego de que reconocer que se hizo amonestar voluntariamente en el duelo de este miércoles ante Ajax, para ser suspendido para el duelo de vuelta, y así llegar "limpio" a cuartos de final.

"Sí, la verdad que viendo el resultado... Es algo que tenía presente. Te mentiría si dijera que no. No es subestimar al rival pero a veces toca tomar decisiones y lo he decidido así. Era el minuto 88 y me perderé la vuelta", fueron las declaraciones de Ramos tras el partido, lo que le podría costra un duelo más de sanción para el propio torneo.

Algo que tampoco le juega a favor al defensor, es que existen precedentes sobre situaciones similares, que sí han terminado con castigo, tales como el mexicano Jesús Corona, quien por idéntica acción recibió dos fechas en esta temporada.

Otro vivió una circunstacia parecdia fue el portugués entrenador José Mourinho, quien en la temporada 2010-11 ordenó al propio Ramos y a Xabi Alonso hacerse expulsar en un duelo también ante Ajax, siendo sancionado de oficio el estratega con dos duelos.

De igual manera, y para disminuir la polémica, Ramos se desdijo más tarde en sus redes sociales, indicando que jamás buscó la amonestación.