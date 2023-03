Sergio Ramos se deshizo en explicaciones por insulto a París: "Hago un sonido de decepción"

El zaguero español Sergio Ramos tuvo que salir a explicar sus dichos tras la caída de París Saint-Germain ante Bayern Munich, que fueron captados por una cámara de televisión y causaron un gran alboroto en la capital francesa.

El jugador, de acuerdo al video subido por Movistar Plus+ en redes sociales, se lamentó diciendo "la puta madre que parió a Paris... su puta madre".

Luego que las palabras fueron viralizadas, el jugador se volcó a las redes para indicar que "no suelo entrar en estas cosas, pero no quiero que se dé por bueno algo que no se ha producido. En ningún momento digo París, hago un sonido de decepción 'pssss' o 'pfff' en el contexto de una expresión (malsonante, eso sí) que decimos habitualmente en el fútbol".

"No inventemos ni busquemos donde no hay", completó Ramos.

Sergio Ramos: “F*ck the wh*re that gave birth to Paris. Motherf****r.”pic.twitter.com/iYYPsa2uES — Total Football (@TotalFootbol) March 9, 2023