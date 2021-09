Simone Inzaghi no dramatizó por derrota ante Real Madrid: Pedí coraje y fue lo que demostramos

El italiano Simone Inzaghi, técnico de Inter de Milán, no quiso dramatizar por la derrota sufrida ante Real Madrid este miércoles en el inicio del Grupo D de la Champions, haciendo énfasis en el trabajo de sus dirigidos en el transcurso del partido.

"Teníamos que tener más cuidado, faltaba un minuto para el final. Es una lástima, pero debemos mirar adelante, ver cómo competimos contra el Madrid. Pedí personalidad y coraje y los tuvimos, lamentablemente nos medimos con un portero al que es muy difícil marcar goles", afirmó el DT de Arturo Vidal y Alexis Sánchez tras el encuentro, en declaraciones a Amazon Prime Video.

"Lo siento muchísimo por nuestros hinchas, nuestro club, nuestros jugadores. Lo dimos todo, pero contra estos equipos en cuanto bajes la concentración te castigan", subrayó.

El equipo lombardo se topó con un Thibaut Courtois imparable y terminó sucumbiendo en el minuto 89 ante un gol de Rodrygo, algo que también fue apuntado por el DT. "Me quedo con la forma en la que agredimos al Madrid, estuvimos bien en la cancha. Lo que no me gustó fueron todas esas atajadas de Courtois, porque nosotros teníamos que aprovecharlas mejor", dijo.