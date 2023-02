Thibaut Courtois: Mi error nos invitó a reaccionar en el partido

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, reconoció que un error suyo que tuvo 2-0 abajo a su equipo ante Liverpool los "invitó a reaccionar" para terminar imponiéndose en la ida de los octavos de final de la Champions League.

"No me pasa mucho, era un balón difícil de frente, controlé bien pero pensé que me daba tiempo para ir a la derecha pero me rebotó en la rodilla. Es mala suerte pero el primer gol de Vinicius nos hizo respirar, luego le pasó lo mismo a Alisson y en la segunda a la contra sabíamos que podíamos hacerles daño", analizó el guardameta en Movistar+.

"Tenemos siempre la calidad para reaccionar. Por buscar algo bueno en lo malo es que ese error nos invitó a reaccionar. Tenemos mucho juego y mucho gol", remarcó.