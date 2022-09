Thomas Müller: Tenemos que jugar y no centrarnos demasiado en Lewandowski

Previo al duelo ante FC Barcelona por la Champions League, Thomas Müller, atacante de Bayern Múnich, se refirió a lo que será el enfrentamiento contra su ex socio en delantera, Robert Lewandowski.

"Durará tiempo hasta que este goleador maravilloso sea cosa del pasado. Tal vez nunca será cosa del pasado porque su nombre se ha inscrito en los libros de historia", dijo en conferencia de prensa.

"(Sadio) Mané me ha estado diciendo en broma durante los últimos 10 días que tenga cuidado de no pasarle el balón accidentalmente a Lewandowski. Tenemos que jugar nuestro partido y no centrarnos demasiado en Lewy", agregó.

"Esa relación entre Lewy y yo en el campo que se desarrolló durante años es nieve de ayer, tenemos una nueva situación", explicó.

Respecto a los "blaugranas", Müller expresó que "el partido estará abierto. En la Bundesliga jugamos recientemente contra oponentes que defendieron bien. Creo que será un partido que a los hinchas neutrales les gustará. Cuando los mejores equipos europeos se encuentran, todos están muy motivados".

El choque entre bávaros y "culés" está programado para este martes 13 de septiembre a partir de las 16:00 horas de Chile (19:00 GMT) en el Allianz Arena de Múnich.