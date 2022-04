Tuchel ante nuevo duelo con Real Madrid: Las semifinales del año pasado dan igual

Thomas Tuchel, técnico de Chelsea, insistió en que las semifinales del año pasado, cuando eliminaron a Real Madrid en Liga de Campeones, no influirán en la eliminatoria de este año y que no han pensado en ello en la preparación para este partido.

Chelsea se impuso con seriedad al Madrid en las semis de la campaña 2020-21, antes de levantar su segunda "Orejona" en Porto contra Manchester City.

"Creo que lo de la temporada pasada no importa. Sinceramente, no he pensado en ello en la preparación para este partido. No miramos partidos del año pasado", dijo Tuchel en la rueda de prensa previa a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.