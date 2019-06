UEFA anunció que habrá un minuto de silencio en la final de la Champions por la muerte de Reyes

La UEFA anunció que se guardará un "momento de silencio" en memoria del fallecido futbolista español José Antonio Reyes antes de la final de la Liga de Campeones que disputarán Liverpool y Tottenham, en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

El organismo adoptó esta decisión tras conocer la muerte en accidente de tráfico del internacional hispano, el único jugador que ha ganado 5 Ligas de Europa (3 con el Sevilla y 2 con el Atlético de Madrid).

"La UEFA y el fútbol europeo están profundamente tristes por la terrible noticia del fallecimiento de José Antonio y le gustaría expresar sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos por su pérdida", ha asegurado el presidente de la UEFA, Aleksander Zeferin.

"Tuvo una carrera brillante y ganó numerosos títulos allá donde jugó y estoy conmocionado y triste por que su vida se haya cortado de forma trágica", añadió.

We can confirm that a moment's silence will be held before tonight's #UCLfinal in memory of José Antonio Reyes.https://t.co/VBdvjiCSE8