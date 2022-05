Unai Emery: Mantener el nivel del primer tiempo era complicado

Luego de la eliminación en la vuelta de las semis de la Champions League, el entrenador de Villarreal Unai Emery lamentó que su equipo no pudiera mantener durante los 90 minutos el nivel mostrado en la primera parte ante Liverpool, donde llegaron a estar en ventaja en el marcador.

"Cuando juegas contra estos equipos debes rozar la excepción y la excelencia. Hoy la clave era el primer gol y el segundo nos reforzó. Sabíamos que el esfuerzo era grande, pero debíamos arriesgar", dijo en rueda de prensa el director técnico de los españoles.

"Dije desde el principio que con Gerard Moreno peleábamos muy cerca de su área, algo que allí no hicimos. Hoy lo logramos, pero tras sus problemas físicos perdimos eso y ahí ellos estuvieron más cómodos. Perdimos la fuerza del equipo tras el primer tiempo, no es que no queríamos, pero es que mantener el nivel de la primera parte era complicado", prosiguió en su análisis.

Sobre lo ocurrido en el segundo tiempo, Emery señaló que: "El primer gol de ellos fue un mazazo y decidió la eliminatoria, pero competimos y demostramos que no estábamos de invitados en esto, pero nos faltó algo más".

"Los hicimos sufrir, pero no estamos preparados para aguantar 90 minutos, a eso se suma lo de Gerard, que nos dejó sin un líder. No estábamos preparados para hacer un esfuerzo tan grande en esa segunda parte, pero lo peleamos", cerró el estratega.