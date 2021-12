Van de Vaart amenazó dejar estudio de TV por comparación entre Timo Werner y Van Persie

El ex volante neerlandés Rafael Van Der Vaart protagonizó un curioso momento durante la transmisión del duelo entre Chelsea y Zenit en Champions League, al amenazar con dejar el estudio de TV, por una comparación que no le gustó entre un delantero de los "blues" y un histórico ex ariete y compañero suyo en la selección de Países Bajos.

Durante la transmisión de Ziggo Sport en su país, uno de los comentaristas aseguró que la definición que usó el alemán Timo Werner ante Zenit fue similar al estilo que tenía el mitico Robin Van Persie, astro de Arsenal y Manchester United.

Pero el comentario indignó a Van der Vaar: "Si comparas a Werner con Van Persie una vez más, abandonaré este lugar ahora".

El ex jugador de Real Madrid, compañero de Van Persie en la otrora selección holandesa, ha sido muy crítico del nivel de Timo Werner, asegurando que es "un caballo ciego, baja la cabeza y solo corre".