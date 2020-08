Volante de Bayern: No me dolió ver así a Messi

Bayern Munich superó con claridad y contundencia a FC Barcelona por 8-2 en los cuartos de final de la Champions League en el Estadio Da Luz causando una debacle histórica al club azulgrana.

Y al final del encuentro, lejos de sentir algún tipo de pena por el rival por la rotunda goleada encajada, algunos de los jugadores de Bayern Munich reafirmaron su poderío sobre los azulgranas.

Este fue el caso del alemán Leon Goretzka, uno de los volantes más destacados del partido: "No me dolió ver así a Leo Messi, me divertí", dijo el volante germano, eufórico por una victoria histórica y sin paliativos.

El lateral derecho del club bávaro Joshua Kimmich se manifestó en la misma línea al contestar con un inapelable "no" a la pregunta de si le había dolido ver a Messi de esta forma.