Xavi al camarín: Algunos no entienden lo que significa jugar en el Barça

El técnico de FC Barcelona, Xavi, no ocultó su enojo por la eliminación del cuadro catalán de la Liga de Campeones, y de acuerdo a versiones de prensa se lo hizo saber al plantel con una dura frase.

De acuerdo a lo publicado por el diario Sport, afín al elenco azulgrana, el ex campeón del mundo alzó la voz en el entretiempo para decirle a su equipo que "agunos no entienden lo que significa jugar en el Barça".

La idea era apelar a factores mucho más relacionados con la entrega y la implicación, no obstante, la realidad muestra que el equipo no solo no reaccionó en la segunda mitad, sino que por momentos pareció bajar los brazos.

Según la misma publicación, una vez terminado el duelo, Xavi optó por una postura menos impulsiva y apenas se dirigió a los jugadores con un mensaje breve pero contundente.