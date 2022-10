Xavi Hernández: No se presentó una queja a la UEFA porque no hay que mirar para atrás

El técnico de FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este sábado, en la previa del encuentro ante Celta de Vigo, que el club decidió no presentar una queja formal a la UEFA por el arbitraje ante Inter de Milán porque "no ganamos nada si miramos hacia atrás".

"Soy partícipe de esa decisión. Ya me quejé yo tras el partido -dijo que se sentía "indignado" por el arbitraje-, me dio la sensación de injusticia, pero no ganamos nada si miramos hacia atrás", indicó.

Xavi recalcó que no hay que pasar de aquí: "Ya está, hay que ser positivos. Dependemos de nosotros mismos en la Champions, pero ahora estamos en La Liga, somos líderes y queremos mostrar nuestra mejor versión", expresó.