Xavi reclamó penal no cobrado a Barcelona: "El árbitro debería dar explicaciones"

Xavi Hernández, entrenador de FC Barcelona, declaró tras la derrota ante Inter de Milán en la Liga de Campeones marcada por la polémica final en la que el árbitro Slavko Vincic y el VAR no señalaron penal por mano del neerlandés Denzel Dumfries en el descuento.



"Estoy indignado, el árbitro debería dar explicaciones de por qué no lo cobró. A mí no me las dio. Por eso creo que es injusto", dijo el DT.



Además, se mostró sorprendido por el plan de juego de Inter: "Sabíamos que iban a jugar a la contra. Tal vez no nos esperábamos un bloque tan bajo (defensivo). Merecimos el empate", sentenció.