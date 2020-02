Zidane: "Guardiola siempre ha demostrado que es el mejor"

Zinedine Zidane, técnico de Real Madrid, repitió elogios a Pep Guardiola, eterno rival del madridismo y aseguró "siempre ha demostrado" que es el mejor entrenador del mundo, y le agradeció los dos días que compartieron cuando se formaba para dirigir después de abandonar el fútbol.

"Siempre ha demostrado que es el mejor, primero en Barcelona, luego en Bayern y ahora en Manchester lo ha demostrado. Es mi opinión. Hay gente que piensa que es otro el mejor, hay muchos entrenadores pero para mí es él", manifestó en rueda de prensa previa al partido contra el City, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Zidane resaltó que el encuentro mide a Real Madrid con Manchester City y no es un pulso entre él y Guardiola.

"La realidad es que es un Madrid contra City solo, no hay un Guardiola-Zidane. Se puede hablar de eso pero al final es un partido bonito que quiere ver la gente entre los dos equipos. Estamos contentos porque estos partidos los queremos siempre jugar y preparados para hacer un gran partido", afirmó.

El técnico francés recordó el tiempo que compartió con Guardiola cuando dirigía a Bayern Múnich y él visitaba a técnicos de prestigio en su formación: "Me dio muchos consejos y muchas charlas. Ha sido muy sincero con nosotros en los dos días que pasamos allí. No voy a contar lo que puedo recuperar de lo que me dijo pero era muy interesante".

"Evidentemente nos inspiramos con lo que él hizo y nos motiva más. No nos preocupa ni tenemos miedo de jugar contra Guardiola, estuve unos días con él cuando estaba en el Bayern hablando de los entrenamientos, de como gestionar un equipo y fue muy sincero, muy abierto y aprendí muchas cosas de él", sentenció.