Zidane: Inter es un equipo muy físico que juega bien al fútbol

Zinedine Zidane, técnico de Real Madrid, aseguró que sus jugadores toman "como una final" el duelo de la tercera jornada de la Liga de Campeones ante Inter de Milán, por la obligación que tienen de ganar para mantener opciones de clasificación a octavos de final, después de conseguir uno de los seis puntos posibles.

"Conocemos al rival y es un partido complicado ante un equipo muy físico que juega bien al fútbol. Va a ser difícil para nosotros, lo tomamos como una final. Hay tres puntos en juego y vamos a intentar sumarlos", manifestó en rueda de prensa.

"Todos los grupos son muy buenos y competitivos, el nuestro también. Cada partido es difícil de ganar, pero tenemos uno para intentar hacerlo y es lo que nos toca", continuó.

Luego, el francés aclaró que en Real Madrid "aspiramos a todo lo que nos toca siempre, queremos demostrar que somos buenos y que queremos siempre más".

Por último, recordó su etapa de jugador en Juventus, donde compartió años con Antonio Conte, su rival este martes. "Era un jugador importante en nuestro equipo y es normal que haya sido entrenador, no me sorprende. Nuestra relación es buena aunque es cierto que no estamos en contacto de forma regular. Recuerdo cuando me preparaba para entrenador, fui a la Juve y estuve hablando con él. Fue fantástico", sentenció.