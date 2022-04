Aseguran que Matías Almeyda renunciará a San Jose Earthquakes

La prensa estadounidense aseguró que el técnico argentino Matías Almeyda renunciará a la banca de San José Earthquakes, elenco en el que lleva tres años tras su paso por la liga mexicana.

El periodista Tom Bogert, quien cubre con precisión la Major League Soccer, expresó en su cuenta de Twitter que se está buscando un acuerdo amistoso entre ambas partes para poner fin a su vínculo.

BREAKING: The San Jose Earthquakes and head coach Matias Almeyda are set to part ways, per sources.



Ownership and coaching staff working towards an agreement to move on, the discussions amicable. pic.twitter.com/mjU5T2YdV4