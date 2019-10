Brian Fernández: Pedí ayuda para no volver a recaer en ciertas cosas que me han pasado

El ex atacante de Unión La Calera ingresó a un programa de "Abuso de sustancias y Conducta de la Salud".

El delantero argentino, Brian Fernández, ex jugador de Unión La Calera, explicó por qué decidió ingresar al programa de "Abuso de sustancias y Conducta de la Salud" en la liga de los Estados Unidos.

"La verdad es que ando pasando unos malos momentos en lo que es mi vida personal. Y después, nada, pedí ayuda para no volver a recaer en ciertas cosas que me han pasado en la vida", explicó al medio Olé el también ex Racing.

"Es para no ser sancionado otra vez y todas esas cosas", agregó.

"Entonces, hablé con el club, hablé con la liga. Me dijeron que había un lugar al cual podía ir y me fui. Fue eso lo que pasó. Pero nada. Ya se dicen cosas que no son, que molestan. Pero la gente es así", prosiguió Fernández.

"Hoy en día estoy bien, estoy tranquilo. No estoy suspendido. Me siguen pagando. Estoy habilitado".

Fernández estuvo suspendido por 18 meses en la liga argentina debido a que dio positivo por cocaína en el 2015.