Carlos Vela le ganó la pulseada a Ibrahimovic y será capitán de la MLS ante Atlético de Madrid

Si bien Zlatan Ibrahimovic se alzó recientemente como la gran figura en el clásico entre Los Angeles Galaxy y Los Angeles FC en la liga estadounidense, su rivalidad con el mexicano Carlos Vela está lejos de terminar, ya que este jueves el delantero azteca fue escogido como el capitán del equipo de las estrellas de la MLS para enfrentar en un amistoso a Atlético de Madrid.

La decisión fue tomada por los hinchas a través de una votación que hizo el torneo norteamericano en sus distintas redes sociales, donde también participaron el inglés Wayne Rooney y el portugués Nani.

El mexicano fue elegido por segundo año consecutivo para portar la jineta como líder del equipo, que enfrentará a los "colchoneros" el próximo 31 de julio en la ciudad de Orlando.

La disputa entre Vela e Ibrahimovic nació en la previa del clásico de Los Angeles, cuando el ex Barcelona e Inter de Milán, entre otros, se autoproclamó como el mejor jugador de la MLS por sobre el mexicano, ante una pregunta donde igualaban el nivel futbolístico de ambos jugadores.

