"Chicharito" Hernández se perdió otro penal y le llovieron las críticas

El delantero mexicano Javier Hernández se llenó de críticas por acumular su segundo partido consecutivo fallando un penal por Los Angeles Galaxy, durante el empate 1-1 de este sábado ante Nashville SC por la Major League Soccer.

"Chicharito", que la semana previa había protagonizado otro yerro desde los 12 pasos, con un intento "a lo Panenka", desperdició su remate en el compromiso jugado en Geodis Park de Tennessee.

Joe Willis DENIES Chicharito from the penalty spot. 🧤 pic.twitter.com/qsM6p2DErt

El azteca en esta ocasión lanzó el disparo sin mucha eficacia hacia la izquierda y el arquero Joe Willis adivinó su intención, lo tapó, y dejó sin festejo al ex Manchester United cuando Galaxy caía 1-0, en los 54 minutos.

Este fallo causó que los hinchas de su equipo lo criticaran duramente en redes, calificando al seleccionado mexicano como "uno de los jugadores más sobrevalorados" de la liga e indicando que nunca ha podido aprender a ejecutar los penales.

Los californianos salvaron el empate cerca del final del encuentro, en el minuto 98, en virtud de una anotación del ex FC Barcelona Riqui Puig de una pena máxima.

DRAMA.



Riqui Puig's last kick of the game earns LA a point on the road in Nashville. pic.twitter.com/wg3e7bOFe7