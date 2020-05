Cinco equipos de la MLS comenzaron con sus entrenamientos personales

Tal y como estaba programado, este miércoles, comenzaron en la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos los entrenamientos individuales voluntarios con los cuatro primeros equipos que iniciaron la actividad en sus respectivas instalaciones.

Aunque se trata de un primer pequeño paso, los equipos de Sporting Kansas City, Atlanta United, Orlando City e Inter Miami, fueron los equipos que abrieron sus campos de entrenamientos y permitieron los trabajos individuales a sus jugadores.

La nota común en todos ellos fue el férreo control y cumplimiento de todos los protocolos y requisitos que ha establecido la MLS para que los jugadores realicen los entrenamientos.

Se espera que mañana, jueves, al menos otros cinco equipos -Nashville, Real Salt Lake, LAFC, Houston y Portland- también den el primer paso de abrir sus instalaciones deportivas a los jugadores que deseen iniciar los entrenamientos individuales voluntarios.

"Por supuesto, es el primer paso, pero tenemos un largo camino", declaró el mediocampista de Orlando City, el uruguayo Mauricio Pereyra.

"Este es el comienzo. Estamos entrenando solos, y luego tendremos grupos pequeños y luego esperamos poder entrenar pronto con el grupo completo", añadió.

