Club de la MLS oficializó a Jaap Stam como DT, pero se equivocó en la fotografía de anuncio

Una curiosa situación vivió el club de la Major League Soccer (MLS) FC Cincinatti, ya que durante este jueves presentó como su nuevo director técnico al holandés Jaap Stam, pero cometió una equivocación en su anuncio en redes sociales, publicando la fotografía de otro DT.

La oficialización se produjo durante esta tarde, e incluyeron la foto del también holandés Tinus van Teunenbroe, quien se parece bastante a Stam, error que los fanáticos le hicieron saber al equipo, que borró la publicación, pero no pudo evitar que algunos cibernautas tomaran pantallazos.

Stam tendrá su primera experiencia como DT en su carrera, luego de haber estado en Inglaterra y en su Holanda natal, y podrá dirigir cuando en Estados Unidos se retome la actividad tras la para por el coronvirus.

Revisa la publicación correcta de Cincinnati:

ICYMI: Join us in welcoming our 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭 new head coach, Jaap Stam. #FCCincy



📰: https://t.co/DP0FEepraD pic.twitter.com/dvLbByeHoC