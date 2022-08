Colorado Rapids oficializó al chileno Felipe Gutiérrez

El club de la Major League Soccer Colorado Rapids hizo oficial este miércoles la incorporación del volante chileno Felipe Gutiérrez, que dejó U. Católica con una cesión.

El equipo de Denver contó que adquirió al jugador a préstamo por lo que queda de temporada.

A causa de este fichaje, Sporting Kansas City recibirá 50.000 dólares por parte de Rapids a cambio de la prioridad por el jugador.

"Felipe es un jugador experimentado en los niveles más altos del juego y trae una calidad adicional al club, en un momento clave de la temporada", dijo el Manager General de Colorado Rapids, Padraig Smith.

"Su habilidad de dictar el tempo y controlar los partidos, junto a su familiaridad con la MLS, serán una ventaja a medida que seguimos con nuestro impulso para llegar a los play-offs por tercera temporada seguida", completó.



