David Villa fue acusado de acoso sexual por una ex trabajadora de New York City FC

El ex futbolista español David Villa fue acusado de acoso sexual por parte de una ex trabajadora de New York City FC, elenco donde el "Guaje" militó entre 2015 y 2018.

Según Sports Illustrated, desde el club estadounidense aseguraron que "nos tomamos este asunto en serio y no toleramos acoso de ningún tipo en nuestra organización. Inmediatamente hemos iniciado una investigación en torno a este asunto".

La afectada realizó la acusación mediante Twitter, en donde dijo que "pensé que estaba ante la oportunidad de mi vida cuando obtuve ese trabajo (en NYCFC), y lo que obtuve fue que David Villa me tocase cada maldito día y mis jefes pensaban que se trataba de algo gracioso. Las mujeres que cuentan estas historias en alto son mis heroínas. Algún día".

El jugador se defendió a través de su agencia de comunicación, afirmando que "ese tipo de acusaciones son enteramente falsas y las niego por completo. Es difícil de entender por qué nadie habló de nada de esto si alguien se sintió incómodo en algún momento".

Former NYCFC star David Villa has been accused of sexual harassing an intern during his time in MLS https://t.co/gAkgLJKhpf