Diego Rubio aportó con un gol de penal para Colorado Rapids ante Vancouver

El delantero chileno Diego Rubio se inscribió con un gol en el partido de Colorado Rapids contra Vancouver Whitecaps por la Major League Soccer.

El conjunto de Denver empezó en desventaja por anotación de Brian White a los 9' y Gyas Zardes, en los 21', marcó el 1-1 a los 21 minutos.

El atacante chileno apareció con su conquista desde los 12 pasos a los 33 minutos.

Revísala aquí:

Diego Rubio converts the penalty kick and finds the go-ahead goal for the @ColoradoRapids! pic.twitter.com/WdKG91JLOK