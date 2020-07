Donald Trump criticó los gestos de protesta de deportistas por el movimiento Black Lives Matter

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, nuevamente manifestó su oposición a las protestas de deportistas, quienes hincan la rodilla durante el himno nacional, para mostrar su apoyo al movimiento "Black Lives Matter".

"Viendo el avance de los deportes en vivo, pero cada vez que soy testigo de un jugador arrodillado durante el himno nacional, veo una de gran falta de respeto por nuestro país y nuestra bandera, y el juego se termina para mí", escribió Trump en Twitter.

Looking forward to live sports, but any time I witness a player kneeling during the National Anthem, a sign of great disrespect for our Country and our Flag, the game is over for me!