El duro ninguneo de Zlatan Ibrahimovic a Carlos Vela: Yo a su edad estaba en Europa

El delantero sueco de Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, ninguneó al mexicano Carlos Vela cuando un periodista le preguntó por quién es el mejor jugador de la Major League Soccer.

El reportero le comentó que el fubolista "azteca" actualmente lleva 19 goles y 12 asistencias con Los Angeles FC, equipo que además es el puntero de la liga estadounidense.

El ex Inter de Milan y Manchester United respondió que aún así se considera "por mucho" el mejor de la MLS y afirmó: "si él (Vela) está en su mejor momento... ¿Cuántos años tiene? ¿29? ¿Está jugando en la MLS y está en su mejor momento? ¿Dónde estaba yo cuando tenía 29? En Europa, gran diferencia".

Mira la entrevista a Zlatan Ibrahimovic en la que ningunea a Vela:

No lo humilla Zlatan al mexicano Carlos Vela. No. Parece. Pero no.

🎥 @ahoraonuncaespn. pic.twitter.com/fxkkISQLiN