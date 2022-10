Emotivo momento: Higuaín fue despedido con una ovación por los hinchas de Inter Miami

Inter Miami tropezó 1-3 ante Montreal FC en el cierre de la fase regular de la MLS, pero el resultado pasó a segundo plano, pues el conjunto rosa despidió en condición de local a Gonzalo Higuaín, que terminará su trayectoria al fin de la presente campaña.

Con el resultado en contra, el argentino fue reemplazado al minuto 57, momento en el que la hinchada dueña de casa se levantó para ovacionarlo. Además, antes del encuentro el ex Real Madrid fue homenajeado con una camiseta enmarcada.

Este puede ser el último duelo en casa del "Pipita" en su carrera, pues el elenco de Miami comenzará la disputa de los playoffs como visitante frente a New York City.

Mira el adiós de Higuaín a los fanáticos en Estados Unidos:

Gonzalo Higuain steps off the field for the final time in Miami. 👏#InterMiamiCF // #DecisionDay pic.twitter.com/cAKYUGUVug