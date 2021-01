Ex U. de Chile Hernán Losada fue anunciado como nuevo DT de DC United

Hernán Losada, ex volante argentino con paso por Universidad de Chile, fue anunciado este lunes como el nuevo entrenador de DC United en la Major League Soccer (MLS).

"El argentino de 38 años, procedente del Beerschot de Primera División de Bélgica, es el entrenador en jefe más joven de la MLS en activo", destacó la cuenta del torneo estadounidense en un comunicado.

Por su parte, Losada comentó "estoy feliz, la mejor manera de ganar es través del fútbol de ataque vertical de alta energía. Espero entretener a nuestros fans y competir".

El argentino se inició en Independiente, tuvo un paso por Universidad de Chile en la temporada 2005-2006 y después se consolidó en el fútbol de Bélgica, donde también comenzó su carrera como entrenador en Beerschot.

