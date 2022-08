Felipe Mora contó de su operación y se ilusiona con volver alguna vez a la U

El delantero chileno Felipe Mora no pasa por momentos sencillos luego de someterse a una cirugía que lo mantendrá cerca de nueve meses fuera de las canchas y adelantó que si alguna vez le toca volver al fútbol nacional, Universidad de Chile será su primera opción.

"Esta temporada ha sido una de las más difíciles de mi carrera. No esperaba tener que pasar por una operación en dos oportunidades. Pero el dolor y la inflamación volvieron. No podía entrenar normal y en los partidos en los que me sume minutos no me sentí al 100. Realmente era lo mejor y lo más óptimo para prolongar mi carrera. Desde un comienzo igual sabía que esto podía pasar si la artroscopia no funcionaba", comentó Mora en diálogo con Las Últimas Noticias.

Respecto a su futuro tras su recuperación, la cual lo debiera tener de vuelta a las canchas en mayo de 2023, Mora explicó que "me siento muy a gusto en Estados Unidos, el club se ha portado muy bien, han sido muy cálidos conmigo y con mi familia, además de que estoy en una liga que ha crecido mucho".

"Tengo contrato en Portland, aunque no te miento, siempre mi cariño por la U está latente. Si en algún momento se presenta una oportunidad de regresar, sería mi primera opción", añadió.