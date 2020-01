Felipe Mora fue oficializado como nuevo refuerzo de Portland Timbers de la MLS

El delantero Felipe Mora fue oficializado este viernes como flamante incorporación de Portland Timbers y jugará en la MLS de Estados Unidos.

El cuadro norteamericano informó la contratación del atacante chileno por medio de redes sociales.

"¡Bienvenido a los Timbers, Felipe! Hemos firmado al delantero chileno Felipe Mora en un préstamo a un año, con la opción de ejercer una transferencia permanente, desde Pumas", detalló el club.

Mora llegó a Portland luego de su paso por México, donde defendió las camistas de Cruz Azul y Pumas. Además, llega con la misión de reemplazar al argentino Brian Ferández, quien fichó en Colón de Santa Fe.

El formado en Audax Italiano se encuentra en Costa Rica y desde allí expresó su felicidad por llegar a su nuevo equipo.

"Quiero mandarle un gran abrazo a toda la afición de Portland Timbers. Estoy contento de estar acá, así que nos vemos pronto", dijo.

Welcome to the Timbers, Felipe!



We have signed Chilean forward Felipe Mora on a one-year loan, with an option to exercise a permanent transfer, from @PumasMX.



DETAILS | https://t.co/ONZIjur4HN | #RCTID