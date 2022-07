Gareth Bale fue presentado en Los Angeles FC: Este es el lugar en el que quería estar

Con una gran sonrisa y muy feliz por la cálida bienvenida que ha tenido, Gareth Bale fue presentado este lunes oficialmente como nuevo jugador del Los Ángeles FC de la MLS y aseguró que siente que este es el lugar ideal para él.

"Es un honor increíble estar aquí", afirmó el ex jugador de Real Madrid en una rueda de prensa en Los Ángeles (EE.UU.).

"Este club es un proyecto increíble. Después de hablar con Larry Freedman y John Thorrington (ambos copresidentes del equipo), fue muy claro para mí que este era el lugar en el que quería estar", añadió el galés.

El delantero firmó un contrato por doce meses con opción de ampliarlo hasta 2024.

"No he venido aquí para estar seis o doce meses. He venido aquí para intentar estar lo máximo posible", sostuvo al decir que quiere dejar su "marca" en este equipo no solo a corto plazo.

Bale aterriza en Los Ángeles después de guiar este junio a Gales al segundo Mundial de su historia al derrotar a Ucrania en el repechaje para Qatar 2022.

"Estoy emocionado por poder jugar con todos y ojalá pueda ayudar a mejorar al equipo", dijo tras entrenarse por primera vez este lunes.

"Nuestra meta es intentar ganar un trofeo y haremos todo lo que podamos para hacerlo", añadió.