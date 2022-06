Giorgio Chiellini fue presentado en Los Angeles FC: Es el equipo perfecto para mí

Tras 17 temporadas en Juventus, el central italiano Giorgio Chiellini fue presentado este miércoles como nuevo jugador de Los Ángeles FC de la MLS y aseguró que el conjunto en el que compartirá vestuario con Carlos Vela y Gareth Bale es el sitio ideal para él en este punto de su trayectoria.

"Estoy emocionado. Es un nuevo capítulo de mi vida (...). Estoy completamente convencido de que este equipo es el equipo perfecto para mí", dijo el defensa a los medios.

"He empezado a entender la organización detrás de este club. Ellos me querían de verdad. Tuve esta sensación desde el principio y estoy muy orgulloso de estar aquí. Estoy seguro de que puedo aportar cosas a este equipo pero estoy totalmente convencido de que recibiré mucho más de lo que dé", señaló antes de remarcar que su objetivo principal es traer un título a la ciudad californiana.

Nueve veces campeón del 'Scudetto' (nueve ligas consecutivas de 2012 a 2020) y miembro destacado de la selección italiana que conquistó la Eurocopa de 2020, Chiellini firmó con LAFC hasta el final de la temporada 2023.

Con 33 puntos, Los Ángeles lidera la Conferencia Oeste con cuatro puntos de ventaja y un partido menos que Real Salt Lake, que es segundo.

This is an exciting new chapter in my career. 🇺🇸

I have always enjoyed the US and Los Angeles and I have thought often about playing in @MLS . 💪

I can’t wait to get started @LAFC !!! pic.twitter.com/gewDjJxLCM