Giorgio Chiellini: Ser un futbolista exitoso me ha ayudado a acostarme con más mujeres

El italiano Giorgio Chiellini, histórico de Juventus y actualmente en Los Angeles FC de la MLS, habló sin tapujos y aseguró que la fama le permitió tener mayor éxito con las mujeres, pese a ser feo.

"Ser un futbolista exitoso me ha ayudado a acostarme con más mujeres", dijo el zaguero de 38 años en el podcast Team Serie A, según consignó Infobae, reiterando en varias ocasiones, entre risas, "qué feo soy, no soy nada de guapo".

Cabe recordar que Chiellini, campeón de Europa con Italia, ha bromeado en más de una ocasión con su atractivo. En 2021 aseguró ser "más feo que el hambre", y en 2017 remarcó: "Nunca fui el mejor en mi grupo, yo era como el patito feo".

Chiellini actualmente está casado con Carolina Bonistalli y tiene dos hijas. Todos se mudaron a Estados Unidos cuando el zaguero empezó su carrera en la MLS.

"No soy bonito de ver, pero siempre he mejorado. Esta es mi mejor habilidad. No hay secreto, solo pasión y trabajo", sentenció.